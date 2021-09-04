Норвегия в гостях победила Латвию
Сборная Норвегии в гостях победила Латвию в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Норвежцы на выезде переиграли соперника со счетом 2:0.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа G
Латвия — Норвегия — 0:2 (0:1)
Голы: Холанн, 20 — с пенальти (0:1). Эль-Юнусси, 66 (0:2).
Латвия: Штейнборс (Озолс, 43), Дубра, Карклиньш (Зюзин, 71), Тарасов, Камеш (Федоров, 76), Савалниекс, Я.Икауниекс, Юрковскис, Эмсис, Цыганик (Кроллис, 75), Гутковский (Ульдрикис, 70).
Норвегия: Хансен, Страндберг, Айер, Мелинг, Педерсен, Эль-Юнусси (Меллер Дели, 77), Эдегор (Кинг, 88), Норманн (Берг, 60), Торсби, Торстведт (Серлот, 60), Холанн (Хауге, 88).
Предупреждения: Гутковский, 62. Федоров, 90+2.
Судья: Фуксман (Израиль).
4 сентября. Рига. Стадион «Даугава''.
Группа A
Сербия — Люксембург — 4:1 (2:0)
Голы: А.Митрович, 22 (1:0). А.Митрович, 35 (2:0). О.Тилль, 77 (2:1). Шано, 82 — в свои ворота (3:1). Миленкович, 90+6 (4:1).
Сербия: Райкович, Настасич (Велькович, 84), Миленкович, Павлович, Тадич (Максимович, 90+1), Лазович (Влахович, 70), Гудель, Костич, Лукич (Радоньич, 71), Милинкович-Савич, А.Митрович (Йович, 83).
Люксембург: Мори, Шано (Скендерович, 89), Карлсон, Махмутович (О.Тилль, 46), Пинту, Янс, Мартинс Перейра, С.Тилль (Боргес Санчес, 90+1), Баррейро, Родригеш, Синани (Девилль, 89).
Предупреждения: Мартинс Перейра, 34. Тадич, 44. Родригеш, 79.
Удаление: Родригеш, 90+5.
Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
4 сентября. Белград. Стадион «Райко Митич».
Ирландия — Азербайджан — 1:1 (0:1)
Голы: Махмудов, 45+1 (0:1). Даффи, 87 (1:1).
Ирландия: Базуну, Коулман, Даффи, Доэрти (Коллинз, 80), Иган, Макклин, Каллен (Браун, 88), Молумби (Хурихэйн, 63), Конноли (Хорган, 46), Пэрротт (Робинсон, 63), Ида.
Азербайджан: Магомедалиев, Медведев (Гусейнов, 70), Кривоцюк, Хагверди, Махмудов, Озобич (Нуриев, 79), Гараев, Бадалов, Алескеров (Салахлы, 70), Т.Байрамов (Ахмедзаде, 70), Эмрели (Шейдаев, 79).
Предупреждения: Молумби, 56. Кривоцюк, 67. Браун, 90+5.
Судья: Бризар (Франция).
4 сентября. Дублин. Стадион «Авива».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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