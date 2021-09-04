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Норвегия в гостях победила Латвию

20:57
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Сборная Норвегии в гостях победила Латвию в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Норвежцы на выезде переиграли соперника со счетом 2:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа G

Латвия — Норвегия — 0:2 (0:1)

Голы: Холанн, 20 — с пенальти (0:1). Эль-Юнусси, 66 (0:2).

Латвия: Штейнборс (Озолс, 43), Дубра, Карклиньш (Зюзин, 71), Тарасов, Камеш (Федоров, 76), Савалниекс, Я.Икауниекс, Юрковскис, Эмсис, Цыганик (Кроллис, 75), Гутковский (Ульдрикис, 70).

Норвегия: Хансен, Страндберг, Айер, Мелинг, Педерсен, Эль-Юнусси (Меллер Дели, 77), Эдегор (Кинг, 88), Норманн (Берг, 60), Торсби, Торстведт (Серлот, 60), Холанн (Хауге, 88).

Предупреждения: Гутковский, 62. Федоров, 90+2.

Судья: Фуксман (Израиль).

4 сентября. Рига. Стадион «Даугава''.

Группа A

Сербия — Люксембург — 4:1 (2:0)

Голы: А.Митрович, 22 (1:0). А.Митрович, 35 (2:0). О.Тилль, 77 (2:1). Шано, 82 — в свои ворота (3:1). Миленкович, 90+6 (4:1).

Сербия: Райкович, Настасич (Велькович, 84), Миленкович, Павлович, Тадич (Максимович, 90+1), Лазович (Влахович, 70), Гудель, Костич, Лукич (Радоньич, 71), Милинкович-Савич, А.Митрович (Йович, 83).

Люксембург: Мори, Шано (Скендерович, 89), Карлсон, Махмутович (О.Тилль, 46), Пинту, Янс, Мартинс Перейра, С.Тилль (Боргес Санчес, 90+1), Баррейро, Родригеш, Синани (Девилль, 89).

Предупреждения: Мартинс Перейра, 34. Тадич, 44. Родригеш, 79.

Удаление: Родригеш, 90+5.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

4 сентября. Белград. Стадион «Райко Митич».

Ирландия — Азербайджан — 1:1 (0:1)

Голы: Махмудов, 45+1 (0:1). Даффи, 87 (1:1).

Ирландия: Базуну, Коулман, Даффи, Доэрти (Коллинз, 80), Иган, Макклин, Каллен (Браун, 88), Молумби (Хурихэйн, 63), Конноли (Хорган, 46), Пэрротт (Робинсон, 63), Ида.

Азербайджан: Магомедалиев, Медведев (Гусейнов, 70), Кривоцюк, Хагверди, Махмудов, Озобич (Нуриев, 79), Гараев, Бадалов, Алескеров (Салахлы, 70), Т.Байрамов (Ахмедзаде, 70), Эмрели (Шейдаев, 79).

Предупреждения: Молумби, 56. Кривоцюк, 67. Браун, 90+5.

Судья: Бризар (Франция).

4 сентября. Дублин. Стадион «Авива».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 0
Франция 0
1-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора

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