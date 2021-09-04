С кем играет сборная России по футболу в следующем матче?
Следующим соперником сборной России после Кипра в отборе ЧМ-2022 станет Мальта (7 сентября, Москва). Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена».
По данным на 12 августа 2021-го, сборная Мальты находится на 177-м месте в рейтинге ФИФА. Россия — на 41-й строчке.
1 сентября Мальта разгромила Кипр со счетом 3:0 в матче отбора ЧМ-2022. Для команды эта победа стала первой в отборочном турнире мирового первенства. В активе мальтийцев 4 очка после 4 игр и 5-я строчка в группе H.
ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе
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