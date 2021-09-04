7 сентября, во вторник, в 21.45 (по мск) команда Карпина сыграет с Мальтой в рамках отбора ЧМ-2022 в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Параллельно в это время будут играть Хорватия — Словения (Сплит), а также Словакия — Кипр (Братислава).

Российская сборная располагается на 2-й строчке в турнирной таблице группы H после 4 игр. Киприоты находятся на последнем, 6-м месте с 4 баллами.

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе