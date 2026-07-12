Аргентина — Швейцария: ФИФА допустила двойную трактовку правил. Но Эмболо наказан, а Галарса — нет

На 72-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Аргентина — Швейцария (3:1) судья Жоау Пиньейру после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля правильно изменил свое первоначальное решение, отменил наказание Леандро Паредеса, вынес второе предупреждение Брилю Эмболо и удалил его.



Поначалу арбитр решил, что сфолил аргентинец. Однако видеоассистенты Гильермо Пачеко, Хуан Лара и Марко Ди Белло провели проверку и не согласились с Пиньейру. По новым правилам вмешательство теперь допустимо: такой случай приравняли к ошибочной идентификации нарушителя правил.



Хотя в реальности это выглядит, как просто исправление промаха рефери при показе желтой карточки. Поменяв правило, ФИФА и ИФАБ его написали таким образом, что допустили двойную трактовку. Изначально это воспринималось так, что итоговое решение должно быть фактическим, то есть приниматься самим ВАР. И должна была оцениваться именно идентификация игрока. Сейчас не хватает четкого разъяснения со стороны ФИФА, что могут делать судьи и ВАР, а что — нет.



При этом на чемпионате мира-2026 был случай, когда ошибку судьи не исправили. Причем те же видеоассистенты, что и сегодня. Из-за чего француз Майкл Олисе «подвис» на карточках и рисковал пропустить одну игру — в полуфинале.



На 90+7-й минуте матча 1/16 финала Парагвай — Франция (0:1) Майкл Олисе был ошибочно предупрежден, когда очевидно симулировал Матиас Галарса — парагваец упал на газон, убеждая судей, что соперник сфолил. Ильгиз Танташев ему поверил и незаслуженно показал французу желтую карточку. Видеоассистенты Хуан Лара, Марко Ди Белло и Джо Диккерсон в действия арбитра не вмешались. Хотя можно было считать, что произошла ошибочная идентификация нарушителя. Обратите внимание, что те же видеоарбитры Лара и Ди Белло поступили иначе по отношению к Эмболо и Паредесу.



А в похожем моменте матча США — Парагвай (4:1) промах Данни Маккели был исправлен. Видеоассистенты Карлос дель Серро Гранде, Деннис Хиглер и Хамис Аль-Марри помогли отменить наказание Тима Рима — вместо американца предупреждение за симуляцию получил парагваец Мигель Альмирон.