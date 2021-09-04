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Градский перед матчем России с Кипром: «Главное — не обосраться»

09:25
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Известный поэт и композитор Александр Градский поделился мнением о предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия и оценил перспективы нового главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина.

«Я думаю, что Карпин внесет в сборную свежую мысль и здравый смысл, которого последние пять лет не хватало. У Карпина одна задача, а точнее две: как не обосраться и выйти все-таки на первенство мира хоть как-то — хоть мытьем, хоть катанием, не облажаться. У Карпина положение очень тяжелое, потому что ему надо и играть, и очки набирать, и на первенство мира выйти, и команду делать. Реально ли выйти на чемпионат мира? Почему нет.

В сборной играют только Головин и Фернандес, больше никто пас давать не умеет. Миранчук — не поймешь, что он делает. Захарян — мальчишка талантливый, у него есть шанс с Кипром показать игру. К нему надо поставить Тюкавина и Смолова, а направо Макарова. Фомина поставить в опорную зону, Джикии и Караваеву сказать, чтобы никуда не лазили. Плюс Дивеев, который единственный с Хорватией нормально сыграл. Справа Фернандес, Кузяев пусть в центре бегает. Миранчука долой, Головин пускай раскидывает, и будет счет 2:0. В воротах Гильерме пускай стоит, единственное, что ему надо сказать, чтобы он не разыгрывал мяч со своими защитниками у штрафной площадки. Я думаю, что Карпин ему на понятном русском языке объяснит», — приводит НСН слова Градского.

Матч Кипр — Россия состоится сегодня, 4 сентября. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Дополнительная информация:

https://nsn.fm/sport/glavnoe-ne-obosratsya-gradskii-naputstvoval-karpina-pered-igroi-s-kiprom

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Иван Торопцев все материалы автора

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