Градский перед матчем России с Кипром: «Главное — не обосраться»
Известный поэт и композитор Александр Градский поделился мнением о предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия и оценил перспективы нового главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина.
«Я думаю, что Карпин внесет в сборную свежую мысль и здравый смысл, которого последние пять лет не хватало. У Карпина одна задача, а точнее две: как не обосраться и выйти все-таки на первенство мира хоть как-то — хоть мытьем, хоть катанием, не облажаться. У Карпина положение очень тяжелое, потому что ему надо и играть, и очки набирать, и на первенство мира выйти, и команду делать. Реально ли выйти на чемпионат мира? Почему нет.
В сборной играют только Головин и Фернандес, больше никто пас давать не умеет. Миранчук — не поймешь, что он делает. Захарян — мальчишка талантливый, у него есть шанс с Кипром показать игру. К нему надо поставить Тюкавина и Смолова, а направо Макарова. Фомина поставить в опорную зону, Джикии и Караваеву сказать, чтобы никуда не лазили. Плюс Дивеев, который единственный с Хорватией нормально сыграл. Справа Фернандес, Кузяев пусть в центре бегает. Миранчука долой, Головин пускай раскидывает, и будет счет 2:0. В воротах Гильерме пускай стоит, единственное, что ему надо сказать, чтобы он не разыгрывал мяч со своими защитниками у штрафной площадки. Я думаю, что Карпин ему на понятном русском языке объяснит», — приводит НСН слова Градского.
Матч Кипр — Россия состоится сегодня, 4 сентября. Начало встречи — в 19.00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://nsn.fm/sport/glavnoe-ne-obosratsya-gradskii-naputstvoval-karpina-pered-igroi-s-kiprom
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