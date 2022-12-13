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Сегодня, 19:03

Ривалдо: «Главным тренером сборной Бразилии должен быть тот, в чьих жилах течет бразильская кровь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший бразильский нападающий Ривалдо выступил против приглашения иностранного специалиста в сборную Бразилии. 9 декабря Тите объявил об уходе с поста главного тренера пентакампеонов после поражения от Хорватии (1:1, пенальти — 2:4) в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Я против и считаю неуважением к бразильским тренерам рассматривать возможность найма иностранного специалиста в нашу сборную. Думаю, у нас есть тренеры, способные взять на себя руководство национальной командой прямо сейчас и проделать хорошую работу. Приглашение иностранного тренера не является гарантией того, что мы станем чемпионами мира. Даже если это было бы гарантировано, я считаю, что иностранец хотел бы добыть чемпионство для своей страны и сделать свою нацию счастливой. За рубежом, несомненно, есть очень хорошие специалисты, но сборная Бразилии — это наша национальная команда, и ею должен руководить тот, в чьих жилах течет бразильская кровь», — написал Ривалдо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что сборную Бразилии после ухода Тите может возглавить испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола или итальянский тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ривалдо Феррейра
Сборная Бразилии по футболу
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