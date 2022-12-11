Бразильская конфедерация футбола хочет, чтобы Гвардиола возглавил сборную

Стало известно имя кандидата на пост главного тренера сборной Бразилии.

Как сообщает Calciomercato, Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет, чтобы наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавил национальную команду. Контракт тренера с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.