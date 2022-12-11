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11 декабря, 19:24

Бразильская конфедерация футбола хочет, чтобы Гвардиола возглавил сборную

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стало известно имя кандидата на пост главного тренера сборной Бразилии.

Как сообщает Calciomercato, Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет, чтобы наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавил национальную команду. Контракт тренера с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.

Главный тренер сборной Бразилии Тите. «Тите поплатится за это!» Бразильцы линчуют свою сборную и ее тренера за вылет в четвертьфинале

Источник: Calciomercato

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