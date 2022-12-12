Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом 2023 года
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом 2023 года, сообщает UOL sporte.
По информации источника, руководство Бразильской конфедерации футбола (CBF) общалось с Анчелотти и главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой еще до начала чемпионата мира в Катаре. Однако испанец не был заинтересован в работе с национальной командой Бразилии. Итальянский специалист был открыт для предложений, однако заявил, что сможет возглавить сборную Бразилии только в июне 2023 года, поскольку планирует завершить нынешний сезон в качестве главного тренера «Реала».
Отмечается, что руководству CBF придется назначить временного наставника национальной команды, поскольку в марте 2023 года начнется квалификация на следующее мировое первенство 2026 года, которое пройдет на территории США, Канады и Мексики.
Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.
63-летний специалист возглавил «Реал» летом 2021 года и стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. За свою карьеру он также возглавлял «Челси», «Баварию», «Милан» и «ПСЖ».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|
2
|Реал
|14
|11
|2
|1
|33-14
|35
|
3
|Р. Сосьедад
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
|Атлетико
|14
|7
|3
|4
|21-14
|24
|
5
|Атлетик
|14
|7
|3
|4
|24-14
|24
|
6
|Бетис
|14
|7
|3
|4
|17-12
|24
|
7
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|
8
|Р. Вальекано
|14
|6
|4
|4
|20-16
|22
|
9
|Вильярреал
|14
|6
|3
|5
|15-10
|21
|
10
|Мальорка
|14
|5
|4
|5
|13-13
|19
|
11
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|22-15
|19
|
12
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|
13
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|9-26
|11
|
20
|Эльче
|14
|0
|4
|10
|10-31
|4
|31.12
|00:00
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|31.12
|00:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|00:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|31.12
|00:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|31.12
|00:00
|
Сельта – Севилья
|- : -
|31.12
|00:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|31.12
|00:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|31.12
|00:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|7
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6