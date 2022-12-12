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12 декабря, 14:20

Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом 2023 года, сообщает UOL sporte.

14.12.2022 | Франция — Марокко

По информации источника, руководство Бразильской конфедерации футбола (CBF) общалось с Анчелотти и главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой еще до начала чемпионата мира в Катаре. Однако испанец не был заинтересован в работе с национальной командой Бразилии. Итальянский специалист был открыт для предложений, однако заявил, что сможет возглавить сборную Бразилии только в июне 2023 года, поскольку планирует завершить нынешний сезон в качестве главного тренера «Реала».

Отмечается, что руководству CBF придется назначить временного наставника национальной команды, поскольку в марте 2023 года начнется квалификация на следующее мировое первенство 2026 года, которое пройдет на территории США, Канады и Мексики.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.

63-летний специалист возглавил «Реал» летом 2021 года и стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. За свою карьеру он также возглавлял «Челси», «Баварию», «Милан» и «ПСЖ».

Источник: https://www.uol.com.br/esporte/futebol/copa-do-mundo/2022/12/12/cbf-quer-tecnico-de-renome-para-a-selecao-em-2023-e-ancelotti-e-candidato.htm

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Сиэтл

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Франция
Марокко

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29%

2.60

Х2

24%

2.65

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Атлетико – Эльче
 - : -
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Барселона – Эспаньол
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Бетис – Атлетик
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Кадис – Альмерия
 - : -
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Хетафе – Мальорка
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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Р. Сосьедад – Осасуна
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