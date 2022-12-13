Масалитин рассказал, при каких обстоятельствах у сборной Франции могут возникнуть проблемы в матче с Марокко

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о своих ожиданиях от полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.

«Если брать прошлую игру Франции и Англии, то французы, честно говоря, разочаровали своей игрой. Возможно, они попали в какую-то функциональную яму. На начало как-то хватило, минут на 15-20, забили мяч. Но потом доминировала Англия. Это и настораживает. Если они в таком состоянии выйдут на игру...

Марокко спокойно играет в свою игру, 4-1-4. И защищается хорошо, и проводит хорошие контратаки. Команда обученная, имеет свой подчерк, очень грозные у них прострелы с флангов и стандарты. Если будет такое состояние у французов, то они заимеют большие проблемы", — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Матч между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря, и начнется в 22.00 по московскому времени.