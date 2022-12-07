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Сегодня, 20:45

Проживший в Катаре россиянин предположил, почему перед ЧМ-2022 со стадионов убрали пиво

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Болельщики сборной Швейцарии.
Фото Global Look Press

Российский болельщик Виктор Гусельников, который ранее работал и жил в Катаре, в интервью «СЭ» предположил, что запрет на алкогольное пиво на стадионах ЧМ-2022 может быть связан с критикой страны-хозяйки турнира со стороны Запада.

— Убрав алкогольное пиво со стадионов за два дня до начала чемпионата мира, катарские боссы «кинули» не только ФИФА на большой контракт с пивной компанией. Они обманули и болельщиков, которые ехали в страну, зная, что алкогольный вопрос в ней хотя бы так, но решен.

— Мне показалось, что Катар пытался сделать все по-хорошему, но его руководителей покоробило свинское отношение к нему «белых людей», та же постоянная критика. Поэтому они и решили, что будут делать по-своему. Потому что нечего на каждом углу говорить плохое про страну-хозяйку. И в этом, считаю, Катар был прав.

Запрет на продажу продажу алкогольного пива действует на всех восьми стадионах, на которых проводятся матчи ЧМ-2022 по футболу.

Болельщик Виктор Гусельников. «Ношу майку с триколором, чтобы показать: быть русским не стыдно!» Интервью с нашим болельщиком, прожившим в Катаре шесть лет
Чемпионат мира по футболу
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