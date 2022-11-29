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Португалия в третий раз в своей истории выиграла первые два матча на чемпионате мира

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Португалии.
Фото AFP

Сборная Португалии в третий раз в своей истории выиграла первые два матча на чемпионате мира.

28 ноября команда обыграла Уругвай (2:0) в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2022. В первом туре Португалия победила Гану (3:2).

Как сообщает Opta, португальская сборная в третий раз в своей истории выиграла первые два матча на чемпионате мира. Ранее это удавалось в 1966 и 2006 годах, в обоих случаях команда доходила до полуфинала турнира.

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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