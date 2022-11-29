ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 29 ноября
29 ноября состоится десятый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. Во вторник пройдут четыре матча: Нидерланды — Катар, Эквадор — Сенегал, Иран — США и Уэльс — Англия.
Все встречи покажут федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.
ЧМ-2022. 29 ноября (вторник)
Группа А. 18.00 мск. Нидерланды — Катар (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа А. 18.00. Эквадор — Сенегал (matchtv.ru, «Матч Страна»)
Группа B. 22.00. Иран — США (matchtv.ru, «Матч Страна»)
Группа B. 22.00. Уэльс — Англия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.
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