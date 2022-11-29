ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 29 ноября

29 ноября состоится десятый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. Во вторник пройдут четыре матча: Нидерланды — Катар, Эквадор — Сенегал, Иран — США и Уэльс — Англия.

Все встречи покажут федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 29 ноября (вторник)

Группа А. 18.00 мск. Нидерланды — Катар (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа А. 18.00. Эквадор — Сенегал (matchtv.ru, «Матч Страна»)

Группа B. 22.00. Иран — США (matchtv.ru, «Матч Страна»)

Группа B. 22.00. Уэльс — Англия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.