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ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 29 ноября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Матч чемпионата мира-2022.
Фото Reuters

29 ноября состоится десятый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. Во вторник пройдут четыре матча: Нидерланды — Катар, Эквадор — Сенегал, Иран — США и Уэльс — Англия.

Все встречи покажут федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 29 ноября (вторник)

Группа А. 18.00 мск. Нидерланды — Катар (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа А. 18.00. Эквадор — Сенегал (matchtv.ru, «Матч Страна»)

Группа B. 22.00. Иран — США (matchtv.ru, «Матч Страна»)

Группа B. 22.00. Уэльс — Англия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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