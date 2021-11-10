Полиция Хорватии будет оказывать помощь болельщикам сборной России в Сплите

Полиция Хорватии будет оказывать содействие российским болельщикам, которые прибудут в Сплит на матч отборочного турнира СМ-2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на посольства РФ в Загребе.

«В связи с проведением 14 ноября в Сплите матча между сборными Хорватии и России хорватские компетентные органы рекомендуют болельщикам по прибытии в аэропорт «Ресник» обращаться в расположенное там отделение полиции, а при посещении города на личном транспорте — к полицейским, которые будут ожидать гостей Сплита на выезде с трассы A1 (Дугополе)», — сказали в диппредставительстве.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Также в посольстве рассказали, что полиция будет сопровождать болельщиков в район проведения матча.

«В этом случае полицейские сопроводят болельщиков в район проведения матча, где гости Сплита смогут посетить рестораны, магазины и иные общественные места, а полиция в свою очередь обеспечит меры защиты болельщиков», — добавили в организации.

По информации диппредставительства РФ, для посещения встречи российским болельщикам необходимо иметь при себе билет на матч, документ, удостоверяющий личность, а также европейский цифровой ковид-сертификат.

«Во всех трех документах должны отражаться идентичные данные, в противном случае вход на стадион может быть запрещен», — обратили внимание в посольстве.

Матч России — Хорватия пройдет 14 ноября в Сплите. Начало — 20:00 по московскому времени.

Сборная России лидирует в турнирной таблице группы Н с 19 очками, Хорватия находится на втором месте (17 очков).