Полиция Хорватии будет оказывать помощь болельщикам сборной России в Сплите
Полиция Хорватии будет оказывать содействие российским болельщикам, которые прибудут в Сплит на матч отборочного турнира СМ-2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на посольства РФ в Загребе.
«В связи с проведением 14 ноября в Сплите матча между сборными Хорватии и России хорватские компетентные органы рекомендуют болельщикам по прибытии в аэропорт «Ресник» обращаться в расположенное там отделение полиции, а при посещении города на личном транспорте — к полицейским, которые будут ожидать гостей Сплита на выезде с трассы A1 (Дугополе)», — сказали в диппредставительстве.
Также в посольстве рассказали, что полиция будет сопровождать болельщиков в район проведения матча.
«В этом случае полицейские сопроводят болельщиков в район проведения матча, где гости Сплита смогут посетить рестораны, магазины и иные общественные места, а полиция в свою очередь обеспечит меры защиты болельщиков», — добавили в организации.
По информации диппредставительства РФ, для посещения встречи российским болельщикам необходимо иметь при себе билет на матч, документ, удостоверяющий личность, а также европейский цифровой ковид-сертификат.
«Во всех трех документах должны отражаться идентичные данные, в противном случае вход на стадион может быть запрещен», — обратили внимание в посольстве.
Матч России — Хорватия пройдет 14 ноября в Сплите. Начало — 20:00 по московскому времени.
Сборная России лидирует в турнирной таблице группы Н с 19 очками, Хорватия находится на втором месте (17 очков).
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