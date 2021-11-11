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Николас Гонсалес не поможет сборной Аргентины в матчах с Уругваем и Бразилией из-за коронавируса

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Нападающий сборной Аргентины Николас Гонсалес покинул расположение команды, сообщает ее официальный Twitter. Игрок «Фиорентины» сдал положительный тест на коронавирус.

Таким образом, футболист пропустит матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Уругвая и Бразилии. Он отправится на карантин.

Матч Уругвай — Аргентина состоится 13 ноября. 17 ноября пройдет матч Аргентина — Бразилия.

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Евгений Петров все материалы автора
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