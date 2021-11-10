Ринат Билялетдинов: «В сборной России нет ярко выраженных лидеров, без которых ломается игра»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил перспективы сборной России по футболу на прямой выход на чемпионат мира-2022.

«Самое главное подойти к игре с хорватами без потери очков. Ясно, что они обыграют Мальту, значит, очная встреча определит, кто выйдет на чемпионат мира напрямую, — приводит слова тренер Betonmobile.ru. — Опасения перед играми квалификации всегда есть. Если бы этих эмоций не было, то тогда это была бы уже самоуверенность. Как раз ее, а также недонастроя надо избежать в игре с Кипром. Столь же важно, чтобы игра обошлась у нашей команды без травм. Все должно решиться в Спилет, сборной России желаю успешного выступления».

Также Билялетдинов прокомментировал отсутствие защитника Ильи Самошникова, а также полузащитников Арсена Захаряна и Рифата Жемалетдинова.

«Несомненно, это потери для сборной. Но на мой взгляд, в составе нашей команды им замена есть. Это не ситуация, как если бы у Португалии не было Криштиану Роналду или у Аргентины Лионеля Месси. Их действительно сложно заменить. В нашей же команде нет ярко выраженных лидеров, без которых игра сразу ломается. Понятно, что Валерию Карпину придется перекраивать состав, что-то придумывать. Но это есть тренерская работа. Считаю, что в нашей команде есть, кому заменить выбывших», — добавил он.

Сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября проведет матч со сборной Хорватии в Сплите.

Россия возглавляет группу H, набрав 19 очков. Сборная Хорватии располагается на втором месте, в ее активе 17 очков.