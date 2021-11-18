Бразильский телеканал TNT Sports Brasil пошутил над нападающим «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Бразилии (0:0).

В Instagram TNT Sports Brasil появилась фотография, выполненная в стилистике вестернов, на которой изображен 32-летний аргентинец и оставлена надпись «Разыскивается!».

В прошедшей встрече Месси не отметился результативными действиями.

Сборная Бразилии с 35 очками возглавляют группу отборочного турнира. Аргентина занимает второе место, набрав 29 очков. Обе сборные гарантировали себе участие на чемпионате мира в Катаре.