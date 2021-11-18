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«Разыскивается!» Бразильский телеканал пошутил над Месси после матча Аргентина — Бразилия

Бразильский телеканал пошутил над Месси после матча Аргентина — Бразилия
11:23
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Бразильский телеканал TNT Sports Brasil пошутил над нападающим «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Бразилии (0:0).

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
17 нояб, 02:30. San Juan del Bicentenario (Сан-Хуан)
Аргентина
0:0
Бразилия
Аргентина
Мартинес Акунья Ромеро (Пеццела, 53 ) Отаменди Молина Паредес (Мартинес, 46 ) де Пауль Ди Мария (Альварес, 75 ) Ло Сельсо (Домингес, 86 ) Месси Мартинес (Корреа, 46 )
Бразилия
Алиссон Данилу Маркиньюс Алекс Сандру Эдер Милитау Фабинью Фред Лукас Пакета (Жерсон, 79) Рафинья (Антони, 69) Винисиус Жуниор Кунья (Габриэл Жезус, 86)
Предупреждения
Паредес 45, Ромеро 50, Пеццела 59, Акунья 76  -  Лукас Пакета 45, Фабинью 73, Антони 76
Судьи
Андрес Кунья

В Instagram TNT Sports Brasil появилась фотография, выполненная в стилистике вестернов, на которой изображен 32-летний аргентинец и оставлена надпись «Разыскивается!».

Публикация от TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

В прошедшей встрече Месси не отметился результативными действиями.

Сборная Бразилии с 35 очками возглавляют группу отборочного турнира. Аргентина занимает второе место, набрав 29 очков. Обе сборные гарантировали себе участие на чемпионате мира в Катаре.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWW-cqUrA-6

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