«Разыскивается!» Бразильский телеканал пошутил над Месси после матча Аргентина — Бразилия
Бразильский телеканал пошутил над Месси после матча Аргентина — Бразилия
11:23
Бразильский телеканал TNT Sports Brasil пошутил над нападающим «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Бразилии (0:0).
В Instagram TNT Sports Brasil появилась фотография, выполненная в стилистике вестернов, на которой изображен 32-летний аргентинец и оставлена надпись «Разыскивается!».
В прошедшей встрече Месси не отметился результативными действиями.
Сборная Бразилии с 35 очками возглавляют группу отборочного турнира. Аргентина занимает второе место, набрав 29 очков. Обе сборные гарантировали себе участие на чемпионате мира в Катаре.
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