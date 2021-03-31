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Оздоев рассказал, как изменилась тактика сборной России во втором тайме матча со Словакией

00:27
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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии (1:2).

«Нельзя было сегодня терять очки, — сказал Оздоев в эфире канала «Матч ТВ». — В первом тайме не хватило свежести. Во втором тайме прибавили в скоростях, моменты появились. Момент с голом, когда Джикия и Фернандес держали друг друга? Не знаю, тренерский штаб разберет. Мы готовились к матчу, нам говорили, что нужно внимательно работать на стандартах.

Кого-то винить нет смысла. Команда проигрывает, команда выигрывает. Чего не хватило, чтобы помешать забить второй гол? Я пытался закрыть угол, но он под ногу ударил, и мяч полетел в ближний угол. Немножко расслабленность сыграла роль.

После перерывы мы перешли на четыре защитника и выдвинули игрока под нападающим, начали играть 4-4-1-1. Хотели насытить фланги — у них центр был забит, они глубоко сидели. Во втором тайме мы прибавили. Нам нужно было с первых минут так действовать».

В составе победителей отличились Милан Шкриньяр и Роберт Мак. У гостей забил Мариу Фернандес.

Словакия - Россия

 

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