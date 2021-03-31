Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) не стал давать оценку действиям российских защитников при пропущенном первом голе. На 38-й минуте Милан Шкриньяр головой забил после подачи с углового.

«Честно говоря, пока не видел этот момент по телевидению. Мне сложно сказать. Чтобы не быть сейчас голословным, мне надо спокойно посмотреть, а потом отвечу на все вопросы. Сейчас сложно сказать, почему игрок оказался один. Не видел повтор, поэтому не хочу сейчас наговорить то, что будет неправильно истолковано», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».