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«Сложно сказать, почему игрок оказался один». Черчесов — о первом пропущенном голе от Словакии

00:36
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) не стал давать оценку действиям российских защитников при пропущенном первом голе. На 38-й минуте Милан Шкриньяр головой забил после подачи с углового.

«Честно говоря, пока не видел этот момент по телевидению. Мне сложно сказать. Чтобы не быть сейчас голословным, мне надо спокойно посмотреть, а потом отвечу на все вопросы. Сейчас сложно сказать, почему игрок оказался один. Не видел повтор, поэтому не хочу сейчас наговорить то, что будет неправильно истолковано», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Словакия — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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