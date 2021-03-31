Черчесов объяснил обратную замену Мостового

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) объяснил, почему был заменен полузащитник Андрей Мостовой. 23-летний футболист появился на поле сразу после перерыва, а на 65-й минуте был заменен на Александра Соболева.

«Нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине. В эту систему Мостовой не вписывается, поэтому мы его обратно поменяли. Смотрим игру и принимаем те решения, которые видим. Выпустить Соболева сразу после перерыва мыслей не было. Если бы были, то сделали», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».