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Черчесов объяснил обратную замену Мостового

00:23
30 марта. Трнава. Словакия — Россия — 2:1. Андрей Мостовой. Фото Reuters
30 марта. Трнава. Словакия — Россия — 2:1. Андрей Мостовой. Фото Reuters
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) объяснил, почему был заменен полузащитник Андрей Мостовой. 23-летний футболист появился на поле сразу после перерыва, а на 65-й минуте был заменен на Александра Соболева.

«Нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине. В эту систему Мостовой не вписывается, поэтому мы его обратно поменяли. Смотрим игру и принимаем те решения, которые видим. Выпустить Соболева сразу после перерыва мыслей не было. Если бы были, то сделали», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Словакия — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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