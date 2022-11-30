Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:44

Основатель «Амкала» Попков назвал причины своей поддержки сборной Хорватии в матче с Бельгией

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Основатель «Амкала» Герман Попков рассказал, кто, по его мнению, станет победителем в матче Бельгии против сборной Хорватии.

Он отметил, что в хорватской команде играет его любимый футболист Лука Модрич, который может привести свою команду к победе.

«Я считаю, что Модрич самый умный футболист, и вообще самый четкий, плюс ко всему хорваты поближе к нам, чем бельгийцы как-то идеологически, поэтому я буду поддерживать сборную Хорватию и каких-то больше аргументов, кроме как-то, что я за них переживаю. В том числе на чемпионате мира в России я ходил на матч хорватов. Я не могу найти больше аргументов, поэтому выберу хорватов и выберу их победу», — заявил Герман для Vprognoze.ru.

Матч между Хорватией и Бельгией состоится завтра, 1 декабря.

Источник: https://vprognoze.ru/news/bookmakers/10471880-osnovatel-amkala-german-popkov-rasskazal-pochemu-budet-podderzhivat-sbornuyu-horvatii-v-matche-s-belgiej.html
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
1
0
Читайте также
Майк Тайсон вступился за Месси после слов Канело: «Придется выйти на ринг»
Дайте фигуристам заработать, как футболистам! Почему чемпионат России надо перенести?
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Непомнящий о матче Камеруна с Бразилией: «Без скандала никак. Но это фирменная марка»
ЧМ-2022: Франция играет вторым составом. Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Онлайн-трансляция 30 ноября
Предыдущего тренера Ирана уволили за то, что не дал гарантию победы над США. Кейруш ушел после поражения сам
Сборные Туниса и Франции назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022
Австралия — Дания: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Арбитр Хусаинов высказался о приглашении девушки-судьи на матч Коста-Рика — Германия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рауль Рианчо: «В первых парах 1/8 финала ЧМ нет явных фаворитов»

Непомнящий о матче Камеруна с Бразилией: «Без скандала никак. Но это фирменная марка»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости