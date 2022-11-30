Основатель «Амкала» Попков назвал причины своей поддержки сборной Хорватии в матче с Бельгией

Основатель «Амкала» Герман Попков рассказал, кто, по его мнению, станет победителем в матче Бельгии против сборной Хорватии.

Он отметил, что в хорватской команде играет его любимый футболист Лука Модрич, который может привести свою команду к победе.

«Я считаю, что Модрич самый умный футболист, и вообще самый четкий, плюс ко всему хорваты поближе к нам, чем бельгийцы как-то идеологически, поэтому я буду поддерживать сборную Хорватию и каких-то больше аргументов, кроме как-то, что я за них переживаю. В том числе на чемпионате мира в России я ходил на матч хорватов. Я не могу найти больше аргументов, поэтому выберу хорватов и выберу их победу», — заявил Герман для Vprognoze.ru.

Матч между Хорватией и Бельгией состоится завтра, 1 декабря.