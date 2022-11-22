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Месси — о поражении Саудовской Аравии: «Это очень тяжелый удар, не ожидали такого начала»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в матче группы С чемпионата мира-2022.

«Это очень тяжелый удар для всех нас, мы не ожидали такого начала. Все происходит не просто так. Нет никаких оправданий. Мы будем едины, как никогда. Эта группа сильна и показала это сегодня. В такой ситуации мы не были уже долгое время.

Знали, что Саудовская Аравия — команда с хорошими игроками, которые отлично владеют мячом. Мы должны думать о том, что нас ждет дальше", — приводит слова Месси Twitter-аккаунт сборной Аргентины.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Argentina
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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