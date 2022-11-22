Быстров — о поражении Аргентины: «Пижоны! Повезло, что Россия не участвует»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров с иронией отреагировал на поражение национальной команды Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в первом матче группового турнира чемпионата мира-2022.

«Пижоны! Повезло, что Россия не участвует. Боюсь представить, что могло быть», — написал Быстров в Telegram-канале.

В матче открытия чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Матч прошел 14 июня 2018 года на стадионе «Лужники» в Москве.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков). В следующем матче Саудовская Аравия сыграет с Польшей 26 ноября, Аргентина в этот же день встретится с Мексикой.