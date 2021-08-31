«На кока-колу будем только смотреть». Джикия высказался о запрете сахара в сборной России

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, как отреагировал на нововведения нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина. В частности, тренер запретил футболистам употреблять сахар.

— Как повлиял запрет на сахар на ваш рацион?

— Уверен, что это положительно отразится на мне, моем здоровье и моем будущем. Это требование Валерия Георгиевича, и, если я хочу быть в сборной, то обязан выполнять его. Будем только смотреть на кока-колу, а пить воду.

Российская национальная команда в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.