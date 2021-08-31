«На кока-колу будем только смотреть». Джикия высказался о запрете сахара в сборной России
Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, как отреагировал на нововведения нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина. В частности, тренер запретил футболистам употреблять сахар.
— Как повлиял запрет на сахар на ваш рацион?
— Уверен, что это положительно отразится на мне, моем здоровье и моем будущем. Это требование Валерия Георгиевича, и, если я хочу быть в сборной, то обязан выполнять его. Будем только смотреть на кока-колу, а пить воду.
Российская национальная команда в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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