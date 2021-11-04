«Семак поступает более разумно». Боярский — о решении Карпина не вызывать Дзюбу в сборную
Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью «СЭ» высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в окончательном составе сборной России на ноябрьские матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.
— На этой неделе тренерский штаб сборной России представил окончательный состав команды, в котором ожидаемо не оказалось Артема Дзюбы. Вы согласны с таким решением?
— Это неверное решение. Почему? Когда Артем выходит на поле, он всегда забивает гол. С «Ювентусом» сыграла прекрасная связка Дзюба-Азмун. Азмун был рад забить с передачи Дзюбы.
— Но в последних матчах Артем входит только на замену. Может быть, Семак понимает, что пользы от Дзюбы больше в концовке матча?
— Семак правильно использует Дзюбу. Сергей Богданович поступает более разумно, чем Карпин, — сказал Боярский «СЭ».
Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет против Кипра (11 ноября) и с Хорватией (14 ноября) в двух заключительных играх отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Полностью интервью с Михаилом Боярским читайте на сайте «СЭ»
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