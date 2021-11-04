Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Семак поступает более разумно». Боярский — о решении Карпина не вызывать Дзюбу в сборную

Боярский высказался о невызове Дзюбы в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре
18:49
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью «СЭ» высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в окончательном составе сборной России на ноябрьские матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.

— На этой неделе тренерский штаб сборной России представил окончательный состав команды, в котором ожидаемо не оказалось Артема Дзюбы. Вы согласны с таким решением?

— Это неверное решение. Почему? Когда Артем выходит на поле, он всегда забивает гол. С «Ювентусом» сыграла прекрасная связка Дзюба-Азмун. Азмун был рад забить с передачи Дзюбы.

— Но в последних матчах Артем входит только на замену. Может быть, Семак понимает, что пользы от Дзюбы больше в концовке матча?

— Семак правильно использует Дзюбу. Сергей Богданович поступает более разумно, чем Карпин, — сказал Боярский «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет против Кипра (11 ноября) и с Хорватией (14 ноября) в двух заключительных играх отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Полностью интервью с Михаилом Боярским читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Лукашенко пожаловался Путину на отсутствие приглашения в Крым
51
14
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры