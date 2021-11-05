Вильфрид Заа может завершить карьеру в сборной Кот-д`Ивуара
10:14
Главный тренер сборной Кот-д`Ивуара Патрис Бомель сообщил, что нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может завершить карьеру в национальной команде.
«Заа попросил не вызывать его в сборную, потому что он испытывает проблемы со здоровьем каждый раз, когда возвращается в клуб из национальной команды. Он хочет подумать о своем будущем в сборной. Мне нужны солдаты, воины, которые готовы приезжать в любом состоянии. Это мое обращение к каждому кандидату в сборную», — приводит Goal слова Бомеля.
На счету 28-летнего Заа 5 голов в 20 матчах за сборную Кот-д`Ивуара.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/i-want-soldiers-warriors-ivory-coast-boss-reveals-zaha-asked/wiv3emfaakaa1bvcajnxgj6nr
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