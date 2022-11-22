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Месси стал первым аргентинцем, сумевшим забить на четырех чемпионатах мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым представителем своей страны, которому удалось забить на четырех чемпионатах мира.

Во вторник, 22 ноября форвард открыл счет в матче первого тура ЧМ-2022 против Саудовской Аравии. До этого он забивал на чемпионатах мира в 2006, 2014 и 2018 годах.

Матч против Саудовской Аравии стал для Месси 20-м на мировых первенствах, ЧМ-2022 — пятый в его карьере. Футболист забил семь голов на чемпионатах мира.

ЧМ&nbsp;2022: 22&nbsp;ноября, все матчи дня. ЧМ-2022: старт Аргентины и Франции. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября

Лионель Месси
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