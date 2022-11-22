Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:44

Альба — о ЧМ в Катаре: «Мы уважаем права человека, но ФИФА уже проводила турнир в России»

Альба высказался о проведении чемпионата мира в Катаре
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о проведении чемпионата мира в Катаре.

«Все мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь, и ФИФА уже проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия. Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира. Мы не только футболисты, но и обычные люди», — приводит слова Альбы Cadena Ser.

Он также заявил, что футболисты должны сосредоточиться на своем, но они все в курсе что происходи за пределами их «информационного пузыря».

Ранее критики турнира возмущались тем, что в стране плохо соблюдаются права человека.

Источник: https://cadenaser.com/nacional/2022/11/21/jordi-alba-en-el-larguero-estoy-agradecido-e-ilusionado-con-luis-enrique-me-ha-llamado-cuando-la-situacion-es-mas-complicada-en-mi-club-cadena-ser/
Жорди Альба
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
11
7
Читайте также
Решение, которое бьет под дых КХЛ. Сокращение лимита на иностранцев понизит уровень лиги
Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино
Путин освободил Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Что происходит с дорогами в Самарской области
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Паредес хочет, чтобы Месси выиграл чемпионат мира-2022
Аргентина — Саудовская Аравия: судья отменил 3 гола и зафиксировал 7 офсайдов
ЧМ-2022: Месси забил пенальти, три гола Аргентины отменили. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября
Месси стал первым аргентинцем, сумевшим забить на четырех чемпионатах мира
Аргентина — Саудовская Аравия: арбитр не засчитал голы Месси и Мартинеса после офсайдов
Хави назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси стал первым аргентинцем, сумевшим забить на четырех чемпионатах мира

Аргентина — Саудовская Аравия: судья отменил 3 гола и зафиксировал 7 офсайдов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости