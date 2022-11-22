Альба — о ЧМ в Катаре: «Мы уважаем права человека, но ФИФА уже проводила турнир в России»
Альба высказался о проведении чемпионата мира в Катаре
Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о проведении чемпионата мира в Катаре.
«Все мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь, и ФИФА уже проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия. Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира. Мы не только футболисты, но и обычные люди», — приводит слова Альбы Cadena Ser.
Он также заявил, что футболисты должны сосредоточиться на своем, но они все в курсе что происходи за пределами их «информационного пузыря».
Ранее критики турнира возмущались тем, что в стране плохо соблюдаются права человека.
Новости