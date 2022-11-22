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22 ноября, 23:43

Мбаппе стал самым молодым французом, достигшим отметки в пять забитых мячей на ЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отличился в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Австралии.

Мбаппе забил свой пятый гол на чемпионате мира в карьере.

23-летний Мбаппе стал самым молодым французом, достигшим отметки в пять забитых мячей на ЧМ, обойдя Жюста Фонтена, который забил пять голов к 24 годам в 1958 году.

Отметим, что в следующем туре группового этапа Франция сыграет против Дании.

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Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австралии по футболу
Сборная Франции по футболу
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