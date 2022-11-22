Мбаппе стал самым молодым французом, достигшим отметки в пять забитых мячей на ЧМ
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отличился в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Австралии.
Мбаппе забил свой пятый гол на чемпионате мира в карьере.
23-летний Мбаппе стал самым молодым французом, достигшим отметки в пять забитых мячей на ЧМ, обойдя Жюста Фонтена, который забил пять голов к 24 годам в 1958 году.
Отметим, что в следующем туре группового этапа Франция сыграет против Дании.
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