Малафеев предположил, что Песьяков может появиться в стартовом составе против Кипра

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» ничейный результат национальной команды в матче против Хорватии (0:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Этот матч описал бы словом «достойно». У главного тренера, безусловно, свое видение и понимание по тактике и футболистам, которые должны быть на поле. Выпустить Заболотного, а не Смолова — исключительно решение главного тренера сборной, особо удивляться тут нечему. Возможно, во втором тайме Федор добавил бы к игре больше остроты и скорости, но обратил бы ваше внимание, что и при Антоне наша сборная стала более качественнее и чаще цепляться за мяч, а уж с той игрой, что была во втором тайме, — это было немаловажно для нашей команды. Допускаю, что Валерий Георгиевич тем самым перестраховался и сделал выбор на контроль мяча», — сказал Малафеев «СЭ».

Малафеев также оценил игру Маринато Гильерме в матче против хорватов.

«Безусловно, доволен игрой Гильерме. Он сыграл на ноль, и это один из главных показателей его качественной игры, тем более, во втором тайме хорваты имели множество моментов для потенциального гола в наши ворота. Что касается перспектив и вариантов голкипера на следующий матч, как сказал Валерий Георгиевич, за вратарскую позицию отвечает Кафанов, он все и решит за нас. Но мне почему-то кажется, что против таких соперников, как Кипр и Мальта вполне могут выйти в старте Песьяков, Лунев и другие», — добавил Малафеев.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.