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Малафеев предположил, что Песьяков может появиться в стартовом составе против Кипра

15:20
Тренировка вратарей сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тренировка вратарей сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» ничейный результат национальной команды в матче против Хорватии (0:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Этот матч описал бы словом «достойно». У главного тренера, безусловно, свое видение и понимание по тактике и футболистам, которые должны быть на поле. Выпустить Заболотного, а не Смолова — исключительно решение главного тренера сборной, особо удивляться тут нечему. Возможно, во втором тайме Федор добавил бы к игре больше остроты и скорости, но обратил бы ваше внимание, что и при Антоне наша сборная стала более качественнее и чаще цепляться за мяч, а уж с той игрой, что была во втором тайме, — это было немаловажно для нашей команды. Допускаю, что Валерий Георгиевич тем самым перестраховался и сделал выбор на контроль мяча», — сказал Малафеев «СЭ».

Валерий Карпин.Выход на замену не Смолова, а Заболотного, показал: Карпину важнее не проиграть. И его решения куда больше похожи на черчесовские, чем многие думают

Малафеев также оценил игру Маринато Гильерме в матче против хорватов.

«Безусловно, доволен игрой Гильерме. Он сыграл на ноль, и это один из главных показателей его качественной игры, тем более, во втором тайме хорваты имели множество моментов для потенциального гола в наши ворота. Что касается перспектив и вариантов голкипера на следующий матч, как сказал Валерий Георгиевич, за вратарскую позицию отвечает Кафанов, он все и решит за нас. Но мне почему-то кажется, что против таких соперников, как Кипр и Мальта вполне могут выйти в старте Песьяков, Лунев и другие», — добавил Малафеев.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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