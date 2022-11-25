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Тите уверен, что Неймар еще сыграет на чемпионате мира-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал травму нападающего национальной команды Неймара.

30-летнего бразильца заменили на 68-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0) после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем.

«Вы можете быть уверены, что Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира. Я точно знаю это», — приводит слова Тите RMC Sport.

Врач сборной Бразилии сообщил, что Неймар вывихнул правую лодыжку. Полное обследование пока не было проведено.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: RMC Sport
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Аденор Леонардо Бакши (Тите)
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