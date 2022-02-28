Ловчев назвал безобразным решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров.

«Безобразное решение. Всю жизнь нам говорили, что спорт вне политики, а сейчас так поступают. Только таким характером, как у Большунова — выходить, доказывать, обыгрывать и завоевывать медали. Другого пути нет. Где теперь искать мотивацию футболистам? В детском восприятии спорта и футбола, в частности. Когда в детстве они выходили играть во дворе, они ж играли не для того, чтобы попасть в еврокубки. Они просто любили футбол и отдавались ему. Сейчас это стало их профессией. В сложившейся ситуации наши футболисты должны еще лучше играть, чтобы зрителю давать отдушину», — сказал Ловчев «СЭ».

В результате решения ФИФА и УЕФА московский «Спартак» не сможет принять участие в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России по футболу — в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре.