Колосков раскритиковал ФИФА и УЕФА за решение отстранить российские сборные и клубы от международных турниров

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров.

«Зачем они это творят? РФС и все российские клубы ничего не нарушали, за что с нами так? Мы прекрасно провели Чемпионат мира в 2018 году, Инфантино назвал его лучшим в истории. А с нами так бессовестно поступают. Они пытаются загнать футбол России в угол», — заявил Колосков.

В результате решения ФИФА и УЕФА московский «Спартак» не сможет принять участие в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России по футболу — в стыковых матчах за право выхода на Чемпионат мира-2022 в Катаре.