Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:29

Колосков раскритиковал ФИФА и УЕФА за решение отстранить российские сборные и клубы от международных турниров

Антон Иванов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров.

«Зачем они это творят? РФС и все российские клубы ничего не нарушали, за что с нами так? Мы прекрасно провели Чемпионат мира в 2018 году, Инфантино назвал его лучшим в истории. А с нами так бессовестно поступают. Они пытаются загнать футбол России в угол», — заявил Колосков.

В результате решения ФИФА и УЕФА московский «Спартак» не сможет принять участие в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России по футболу — в стыковых матчах за право выхода на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Вячеслав Колосков
7
3
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
Как спорт, который «вне политики», стал первой жертвой санкций против России
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/8 финала: соперник для «Спартака» и другие матчи
РФС категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд
Ловчев назвал безобразным решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров
Канчельскис раскритиковал ФИФА и УЕФА за решение отстранить Россию от международных соревнований
УЕФА запретил «Спартаку» играть в Лиге Европы
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров
«Меня удивило назначение Ваноли, но я желаю ему успехов». Романцев — о «Спартаке», ЦСКА и судейских скандалах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловчев назвал безобразным решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости