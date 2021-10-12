Кто должен быть капитаном сборной? Версия Черданцева

Комментатор Георгий Черданцев считает, что в сборной России должен быть один постоянный капитан. В пяти матчах под руководством Валерия Карпина с капитанской повязкой выходили пять футболистов, в том числе Алексей Сутормин — в своей второй игре за сборную.

— История с капитанством в сборной вам явно не по душе?

— Я в этом смысле ретроград. Это пока единственный вопрос, который у меня возникает к сборной. Считаю, что к капитанству в национальной команде нужно относиться серьезнее.

Помню, когда учился в школе, у нас были дежурные по столовой. Мы носили зеленые повязки, которые потом передавались следующим ребятам. И так далее. То есть дежурные менялись каждый день. Но здесь все-таки речь идет о первой команде страны. Капитан в ней — особая фигура. Вспомните, кто раньше носил повязку. Нетто, Чивадзе, Дасаев, Онопко. Фигуры! Это большая честь — быть капитаном. Может быть, Карпин еще ищет подходящую кандидатуру, но тем не менее выглядит это не совсем правильно. В любой стае должен быть вожак с отличительным знаком. А то мы можем так договориться до того — какая разница, кто знаменосец нашей команды на Олимпиаде.

— Кто тянет на роль вожака в этой сборной?

— Нам сложно об этом судить со стороны. Но, допустим, тот же Джикия уже несколько сезонов капитанит в одной из самых популярных команд страны, к которой приковано внимание большого числа людей. Кроме того, у Георгия абсолютно безупречная репутация. Не было у него в карьере каких-то таких моментов. Поэтому почему бы не он?