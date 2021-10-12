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Украина — Босния и Герцеговина: стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022

12 октября, 20:31
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Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Украина: Пятов, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Соболь, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Хаджиахметович, Налич, Колашинац, Гояк, Джеко, Превляк.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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