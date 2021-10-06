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Колыванов: «Обидно за Глушакова! Его мечта — вызов в сборную, но не все потеряно»

Колыванов считает, что Карпин вызовет Глушакова на следующие матчи сборной
22:20
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал «СЭ» отбытие Дениса Глушакова из расположения сборной России из-за травмы.

«Денис долго к этому шел. Конечно, для него это обидно. В 34 года приглашение получить, не попадая в последние годы ни в расширенный список, ни в основной. Это была его мечта, стимул. Но не все потеряно. Думаю, на последние матчи Карпин его пригласит, если Денис успеет восстановиться», — сказал Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Колыванов прокомментировал вызов Данила Глебова в сборную России.

«У нас много футболистов, которые на этом сборе получили микротравмы. Надо было кем-то эту позицию закрыть. У нас есть главный тренер, который выбирает состав и отвечает за результат. Карпин работал с ним и, видимо, верит в него», — добавил Колыванов «СЭ».

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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