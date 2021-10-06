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Червиченко: «Глебова тяжело назвать игроком уровня сборной, но вызов может дать движение вперед»

22:24
Данил Глебов. Фото ФК «Ростов»
Данил Глебов. Фото ФК «Ростов»
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» вызов хавбека «Ростова» Данила Глебова в расположение сборной России по футболу.

«По игре Глебова тяжело назвать игроком уровня сборной. Иногда он выдает очень хорошие матчи, но в большинстве случаев не на уровне футболиста национальной команды. Бывают, что сходятся звезды, тебе оказывают доверие, до которого ты по уровню еще не дошел. Для него это момент, после которого у него всё пойдет по-другому. У Глебова игры то яркие, то тусклые, он не стабилен. Но этот вызов может подхлестнуть его самооценку, самосознание и дать движение вперед», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

6 октября 21-летний Глебов был вызван в сборную России после отбытия Дениса Глушакова в расположение «Химок» из-за повреждения.

В предстоящих матчах отбора ЧМ-2022 сборная России встретится со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры