Семин: «Глебов по-настоящему усилит нашу сборную. Он очень полезный игрок!»
Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал вызов Данила Глебова в сборную России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022 в октябре.
«Во-первых, он молодой и перспективный парень. Данил в последнее время значительно прибавил. Это очень полезный игрок в обороне своей команды. Лучшее его качество — индивидуальный отбор мяча, у нас в национальной команде таких игроков мало. Валерий Карпин отлично его знает, думаю, Глебов по-настоящему усилит нашу сборную», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Ранее расположение сборной из-за травмы покинул Денис Глушаков.
В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю