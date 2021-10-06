Семин: «Глебов по-настоящему усилит нашу сборную. Он очень полезный игрок!»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал вызов Данила Глебова в сборную России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022 в октябре.

«Во-первых, он молодой и перспективный парень. Данил в последнее время значительно прибавил. Это очень полезный игрок в обороне своей команды. Лучшее его качество — индивидуальный отбор мяча, у нас в национальной команде таких игроков мало. Валерий Карпин отлично его знает, думаю, Глебов по-настоящему усилит нашу сборную», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее расположение сборной из-за травмы покинул Денис Глушаков.