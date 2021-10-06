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Семин: «Глебов по-настоящему усилит нашу сборную. Он очень полезный игрок!»

Юрий Семин считает, что Данил Глебов усилит сборную России
21:58
Александр Соболев и Данил Глебов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев и Данил Глебов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал вызов Данила Глебова в сборную России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022 в октябре.

«Во-первых, он молодой и перспективный парень. Данил в последнее время значительно прибавил. Это очень полезный игрок в обороне своей команды. Лучшее его качество — индивидуальный отбор мяча, у нас в национальной команде таких игроков мало. Валерий Карпин отлично его знает, думаю, Глебов по-настоящему усилит нашу сборную», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее расположение сборной из-за травмы покинул Денис Глушаков.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры