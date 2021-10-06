Глебов вызван в сборную России на замену Глушакову

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов добавлен в список игроков, вызванных на октябрьские матчи сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022. Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в клуб, сообщает сайт РФС.

21-летний футболист 7 октября прибудет в Москву и в тот же день со всей командой вылетит в Казань для подготовки к матчу со Словакией. Помимо этого, сборная России 11 октября в Мариборе сыграет с командой Словении.

Ранее расположение национальной команды из-за травмы покинул полузащитник Денис Глушаков.