Глебов вызван в сборную России на замену Глушакову
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вызван в сборную России
21:36
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов добавлен в список игроков, вызванных на октябрьские матчи сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022. Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в клуб, сообщает сайт РФС.
21-летний футболист 7 октября прибудет в Москву и в тот же день со всей командой вылетит в Казань для подготовки к матчу со Словакией. Помимо этого, сборная России 11 октября в Мариборе сыграет с командой Словении.
Ранее расположение национальной команды из-за травмы покинул полузащитник Денис Глушаков.
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