Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Глебов вызван в сборную России на замену Глушакову

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вызван в сборную России
21:36
Данил Глебов. Фото Instagram
Данил Глебов. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов добавлен в список игроков, вызванных на октябрьские матчи сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022. Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в клуб, сообщает сайт РФС.

21-летний футболист 7 октября прибудет в Москву и в тот же день со всей командой вылетит в Казань для подготовки к матчу со Словакией. Помимо этого, сборная России 11 октября в Мариборе сыграет с командой Словении.

Ранее расположение национальной команды из-за травмы покинул полузащитник Денис Глушаков.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214565

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры