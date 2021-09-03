Матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Кипр — Россия начнется в 19.00 по московскому времени 4 сентября. Встреча группы H пройдет в Никосии на арене «GSP».

Следить за онлайн-трансляцией матча Кипр — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на Первом канале. Эфир начнется в 18.45.

После 4 игр российская сборная занимает 2-е место в таблице группы H с 7 баллами. Киприоты с 4 очками находятся на 6-й строчке.

7 сентября сборная России, которой руководит Валерий Карпин, проведет домашний матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой, а Кипр во вторник отправится на выезд в Братиславу, где сыграет против Словакии.

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