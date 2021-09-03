Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия?
Матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Кипр — Россия начнется в 19.00 по московскому времени 4 сентября. Встреча группы H пройдет в Никосии на арене «GSP».
Следить за онлайн-трансляцией матча Кипр — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на Первом канале. Эфир начнется в 18.45.
После 4 игр российская сборная занимает 2-е место в таблице группы H с 7 баллами. Киприоты с 4 очками находятся на 6-й строчке.
7 сентября сборная России, которой руководит Валерий Карпин, проведет домашний матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой, а Кипр во вторник отправится на выезд в Братиславу, где сыграет против Словакии.
ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю