Дидье Дешам отметил, что он осознает силу сборной Украины

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Украины.

«Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и посмотрел поединок украинцев в Казахстане, — цитирует Дешама сайт Украинской ассоциации футбола. — Честно говоря, я заметил много общего между командой Шевченко и командой Петракова.

Да, в отношениях наших сборных уже есть определенная история. Конечно, я буду очень счастлив, если мы победим. Но отмечу, что мы осознаем силу сборной Украины».

Матч Украина — Франция состоится 4 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.