Тренер сборной Украины Петраков: «Французы - такие же люди, как и мы: они едят лягушек, мы – нет»

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Франции.

«После матча с Казахстаном (2:2 – Прим. «СЭ) я сказал, что все впереди, - цитирует Петракова Tribuna.com 3 сентября. Не надо расстраиваться – играть дальше, нужно выигрывать у Франции.

Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного – у нас еще есть игра. Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, – только французы. Они лягушек едят, мы – нет, все».

Матч Украина – Франция состоится 4 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.