Тренер сборной Украины Петраков: «Французы - такие же люди, как и мы: они едят лягушек, мы – нет»
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Франции.
«После матча с Казахстаном (2:2 – Прим. «СЭ) я сказал, что все впереди, - цитирует Петракова Tribuna.com 3 сентября. Не надо расстраиваться – играть дальше, нужно выигрывать у Франции.
Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного – у нас еще есть игра. Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, – только французы. Они лягушек едят, мы – нет, все».
Матч Украина – Франция состоится 4 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1100841789-aleksandr-petrakov-posle-kazaxstana-skazal-v-razdevalke-chto-nuzhno-vy.html
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