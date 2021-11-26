Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о сборной Польши, с которой российской команде предстоит сыграть в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

— Почему вы сегодня пришли ко всем журналистами, а не в «Коммент.Шоу»?

— Потому что произошла жеребьевка. Сегодня общаюсь со всеми желающими, как и после Хорватии. Я был на пресс-конференции, вас там не было. Надо будет провести «Коммент.Шоу» — проведем. Рассчитывайте на это.

— Что нужно будет сделать с командой, если она не пройдет таких соперников, что попались в нашем пуле? Поменять руководство РФС, тренера, игроков...

— Сразу скажу, что может на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее. Польша — удачный жребий? Так не считаю. Это не самый плохой, но и не самый хороший. Уровень команды Польши сопоставим с уровнем Хорватии в какой-то степени. Поэтому говорить, что нам повезло, не стоит. Поменять руководство РФС и главного тренера можно. Поменять футболистов вряд ли. То, что есть на данный момент, то и имеем.