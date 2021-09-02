Карпин оценил игру Захаряна в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничьей с Хорватией (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 оценил игру Арсена Захаряна.

— Рассматривали ли вариант выпустить Смолова с первых минут либо выпустить его на замену? И как оцениваете игру Захаряна?

— Когда изучили игру Хорватии — они сегодня играли не 4-4-2 или 4-2-3-1, а ромбом. Мысль такая появилась, чтобы использовать Миранчука в этой зоне. Было несколько вариантов состава. В конце концов остановились на этом. По поводу Захаряна — считаю, что для 18-летнего футболиста более чем достойно. До 60-й минуты, пока были силы, абсолютно не выпадал. Не было растерянности, не тушевался, все было по делу. Были потери, и не только у него, от большого желания. Возможно, какой-то паузы не хватало всей команды. Желание быстро сыграть вперед иногда подводит, поэтому было много потерь мяча.