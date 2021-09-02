Валерий Карпин: «Не могу сказать, что доволен результатом»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил результат матча с Хорватией (0:0).
— Как оцените результат? Насколько довольны набранным очком? Кажется, что вы нервничаете больше, чем перед игрой.
— Результатом не могу сказать, что доволен. Сказать, что доволен игрой, тоже не могу. Какое-то удовлетворение есть. Окей, одно очко, двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем Кипр и Мальту, надо думать уже об этих командах. Волнения уже нет, есть отходняк.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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