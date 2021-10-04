Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры за сборную России.

— Почти все игроки сборной уже прибыли в Новогорск. Когда вас там ждать?

— Сегодня соберемся, будет полноценная тренировка и восстановительный день. Встретимся со всеми ребятами. И, так сказать, начнем быть в сборной.

— Вы чувствуете эмоциональную и физическую готовность для игр за сборную России?

— Я готов играть. Это моя работа.

— Прямо перед сборной происходят изменения — травма Магкеева, вызов Адамова. Что вы об этом думаете?

— Он получил травму. Если не ошибаюсь, разрыв крестообразных связок. Самое главное — крепкого здоровья ему. Адамов? А что я должен об этом думать? Не я принимаю такие решения. Мы будем рады его встретить в сборной. Самое главное, чтобы он помогал. Это хорошо, что вызываются новые люди, новые лица.

— Травма Глушакова может как-то сказаться на сборной России?

— Честно, не читал ничего. Был сосредоточен на игре. Увидимся с ребятами, с Денисом. Уже будет все понятно, появится точная информация.

В рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России примет команду Словакии в Казани 8 октября. Игра Словения — Россия состоится на стадионе «Людски врт» в Мариборе 11 октября.

После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на втором месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.