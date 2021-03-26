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Ионов может покинуть расположение сборной России из-за повреждения

12:12
Алексей Ионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Ионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник Алексей Ионов может пропустить оставшиеся матчи сборной России в марте, сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.

Футболист проходит физиотерапевтические процедуры, по итогам дополнительного обследования будет принято решение о его дальнейшем участии в сборе национальной команды и ближайших двух матчах. Как сообщал «СЭ», у 32-летнего Ионова выявлен спазм.

Сообщается, что остальные игроки сборной занимаются в общей группе.

Ионов провел 57 минут на поле в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (3:1) и не отличился результативными действиями.

Сборная России проведет еще два матча в марте: против Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

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