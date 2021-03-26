Ионов может покинуть расположение сборной России из-за повреждения

Полузащитник Алексей Ионов может пропустить оставшиеся матчи сборной России в марте, сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.

Футболист проходит физиотерапевтические процедуры, по итогам дополнительного обследования будет принято решение о его дальнейшем участии в сборе национальной команды и ближайших двух матчах. Как сообщал «СЭ», у 32-летнего Ионова выявлен спазм.

Сообщается, что остальные игроки сборной занимаются в общей группе.

Алексей Ионов проходит в данный момент физиотерапевтические процедуры в отеле. По итогам дополнительного обследования будет принято решение о его дальнейшем участии в сборе и двух ближайших матчах. Остальные игроки занимаются в общей группе pic.twitter.com/r4Dd7x3RS7 — Сборная России (@TeamRussia) March 26, 2021

Ионов провел 57 минут на поле в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (3:1) и не отличился результативными действиями.

Сборная России проведет еще два матча в марте: против Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).