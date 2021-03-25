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Ионов, скорее всего, не сыграет против Словении в матче отбора ЧМ-2022

19:15
Алексей Ионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Ионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В четверг футболисты сборной России провели тренировку после матча первого тура группового турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (3:1). Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Марио Фернандес работали в общей группе.

У хавбека Алексея Ионова выявлен спазм, скорее всего, футболист не сыграет против Словении 27 марта. 32-летний полузащитник был заменен на 57-й минуте матча с Мальтой.

Сборная России с тремя очками занимает первое место в турнирной таблице группы H. Словения — три балла и вторая строчка.

(Игорь Рабинер)

Россия — Словения

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