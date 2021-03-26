Карраско, Фермален и игроки из бундеслиги пропустят матч Бельгии против Чехии

Сборная Бельгии сообщила об ограничениях на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Чехии.

Сообщается, что футболисты, выступающие в Германии, а также защитник Томас Фермален и полузащитник Янник Карраско не смогут сыграть в Праге из-за правительственных постановлений в связи с пандемией коронавируса. При этом Фермален 29 марта в вернется в расположение своего клуба — японского «Виссел Кобе».

В чемпионате Германии выступают вратарь Кун Кастелс («Вольфсбург»), защитники Дедрик Боята («Герта») и Тома Менье («Боруссия» Д), а также полузащитник Торган Азар («Боруссия» Д).