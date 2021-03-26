Российский судья Кирилл Левников, который обслуживал матч отборочного турнира ЧМ-2022 Англия — Сан-Марино (5:0), встал на колено перед стартовым свистком в поддержку движения Black Lives Matter.

Некоторые болельщики в соцсетях не одобрили поступок арбитра.

MadBuddy7: «Я никогда не пойму мотивы взрослого адекватного и нормального мужчины, который вырос в России — встать на колени ради солидарности с движением, которое к равноправию фактически не имеет никакого отношения и уж точно не актуально для России».

ValerijLinde: «Неужели Левников выяснил, что его предки угнетали негров?»

Par811: «Левников просто преклонил колени перед всеми чернокожими игроками, которых он угнетал в РПЛ».

Agudkevich: «Вот это позорище».

При этом, не все восприняли действия Левникова негативно.

Hacheviande: «Ну встал Левников на колено и встал. Его личное дело, чего ему предъявлять то?»

El_Gato_Alazan: «У меня вопрос: на той неделе Карасев не стал на колено вставать, я мысленно поаплодировал ему за смелость. Вчера Левников, наоборот, встал на колено. У меня ровно такая же реакция — красавчик, не испугался. Где я не прав?»

Иностранные болельщики, в свою очередь, поддержали бригаду во главе с Левниковым за работу на матче.

Blades60Martyn: «Русский судья был великолепен».

PoorEPLreferees: «Можно нам этого русского лайнсмена в АПЛ? Он увидел под другим углом, как Маунт получил мяч в одном из эпизодов. Большинство арбитров увидели бы офсайд и отдали мяч Сан-Марино».

Ранее. 16 марта бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым не стала вставать на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах).

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. В США прошли массовые столкновения после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.