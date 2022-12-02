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Сегодня, 05:14

Хедира хочет, чтобы Флик остался тренером сборной Германии после ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Германии Сами Хедира прокомментировал победу над Коста-Рикой (4:2) в матче чемпионата мира-2022. Победы не хватило немцам для выхода в плей-офф.

«Флик самокритичен и обладает хорошим игровым материалом, который он по большей части правильно использует. Он уже доказал это в «Баварии». Он очень последователен, у него отличная команда и хорошие идеи. Он строгий, но в то же время умеет чувствовать людей. Я бы хотел, чтобы Ханси остался. Я считаю его действительно хорошим тренером, несмотря на то, что команда не вышла в плей-офф», — приводит Eurosport слова Хедиры.

Германия заняла третье место (4 очка) в группе, уступив Испании по количеству забитых мячей. Первой стала команда Японии.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Сами Хедира
Футбол
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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